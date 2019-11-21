Başkan Erdoğan: Endişe etmeyin yatırım yapın

Enflasyonu, faizleri hızla düşürerek ülkemizin üzerindeki kara bulutları dağıtıyoruz. 2020, faizlerin çok daha düştüğü bir yıl olacak.
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AHLAKSIZLARA PRİM VERMEYİZ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün AK Parti İl Başkanları toplantısında kürsüye çıktı. Türkiye'nin son yıllarda bölgesel olarak önemli hamleler yaptığının altını çizen Erdoğan, önemli açıklamalar yaptı: İster sahada ister masada olsun tehdit teşkil eden her türlü hamleyi bertaraf ediyoruz. Teröristleri öne sürüyorlar, ezip geçiyoruz. Ekonomimize saldırıyorlar, kısa sürede toparlanıp yolumuza devam ediyoruz. Sadece son birkaç yılda Suriye'de, Irak'ta, Doğu Akdeniz'de elde ettiğimiz sonuçlar başlı başına bir başarı hikayesidir... Erdoğan, CHP'li Engin Özkoç'un AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e "Bu kadına haddini bildirin" demesine de sert tepki gösterdi: Geçmişte de malum Ecevit o zaman yine bir bayan milletvekilimize, şimdi Malezya Büyükelçimiz, ona 'susturun bu kadını' diye hakaret etmişti. Şimdi dün de herhalde oradan ilhamla Grup Başkanvekilimiz Özlem Hanım'a 'susturun bu kadını' diyecek kadar ahlaksız, edepsiz bir şekilde davranan bir CHP'nin yetkilileri var. Kimse kusura bakmasın, biz bu ahlaksızlara, edepsizlere prim verecek durumda değiliz. Cevabını vereceğiz... Biz hükümete geldiğimizde devlet vatandaşına borçluydu. Bay Kemal bunu iyi dinle. Devlet 'zorunlu tasarruf' diyerek, 'konut edindirme yardımı' diyerek vatandaşlarından para kesmiş ancak ne bunun gereğini yerine getirmiş, ne de parayı geri ödemişti. Sistemdeki kişi sayısı 10 milyonu buluyordu. Hükümete geldikten sonra bu kesintilerin ana parası ve nemasından oluşan parayı biz bunu ödeyeceğiz dedik ve ödedik hak sahiplerine.
IMF BORCUNU BİZ ÖDEDİK
Erdoğan, "1987-1995 arasında konut edindirme yardımı adı altında yapılan kesintiler vardır. 8 milyon kişiye 3.5 milyarın üzerindeki ödemeyi biz yaptık. 23.5 milyar dolar IMF borcunu da son kuruşuna kadar biz ödedik" dedi.
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