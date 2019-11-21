Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 22.11.2019 00:09
  • Son Güncelleme: 22.11.2019 00:09

Terör örgütü / hükümlülerine not kağıtlarıyla bilgi aktardığı iddia edilen avukat tutuklandı

'de cezaevinde tutuklu ve hükümlü bulunan terör örgütü / mensuplarına not kağıtlarıyla bilgi aktarımı yaptığı öne sürülen avukat tutuklandı. Ayrıca, cezaevinde bulunan bir hükümlü hakkında da aynı suçtan işlem yapıldığı öğrenildi.

Hükümlü PKK/KCK'lılara bilgi aktarıyordu! Tutuklandı

Cumhuriyet Başsavcılığınca örgütün cezaevi yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, /'nın iç ve dış koordinasyonunda faaliyet gösterdiği şüphesiyle Barosuna kayıtlı avukat F.Ş. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince bu kişinin İzmir'deki evi ve iş yerinde yapılan aramalarda örgüte ait çeşitli dijital materyaller, 10'u hakkında toplatma kararı bulunan 13 örgütsel içerikli kitap ele geçirildi.

Balıkesir'deki cezaevinde bulunan PKK/KCK'lı tutuklu ve hükümlülere küçük not kağıtları ile bilgi aktarımı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan F.Ş, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Ayrıca, cezaevinde bulunan bir hükümlü hakkında da aynı suçtan işlem yapıldığı öğrenildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriTerör örgütü PKK/KCK hükümlülerine not kağıtlarıyla bilgi aktardığı iddia edilen avukat tutuklandı
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri