Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki TSK unsurlarına saldırı düzenleyen 7 YPG/PKK'lı teröristin, Aynularap kırsalında SİHA'larla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede, "Barış Pınarı Harekat alanındaki unsurlarımıza saldırı düzenleyen 7 PKK/YPG'li terörist, keşif ve gözetleme vasıtalarınca Ayn El-Arap kırsalında tespit edilmiş ve SİHA'lar ile etkisiz hale getirilmiştir." ifadeleri kullanıldı.
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