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  • 21.11.2019 08:57
  • Son Güncelleme: 21.11.2019 08:57

duyurdu: 7 /'li terörist Ayn El-Arap'da etkisiz hale getirildi

tarafından yapılan açıklamada Ayn El-Arap kırsalında tespit edilen 7 /'li teröristin SİHA'lar ile etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

Terör örgütüne Suriye'de ağır darbe

, bölgesindeki unsurlarına saldırı düzenleyen 7 /'lı teröristin, Aynularap kırsalında SİHA'larla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede, "Barış Pınarı Harekat alanındaki unsurlarımıza saldırı düzenleyen 7 PKK/YPG'li terörist, keşif ve gözetleme vasıtalarınca Ayn El-Arap kırsalında tespit edilmiş ve SİHA'lar ile etkisiz hale getirilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

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