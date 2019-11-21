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  • Son Güncelleme: 21.11.2019 11:33

Son dakika: MSB duyurdu! 5 ’lı terörist etkisiz hale getirildi

’ndan yapılan son dakika açıklamasında " kuzeyi Hakurk bölgesinde 2, Pençe-3 Harekâtı kapsamında Haftanin bölgesinde 3 olmak üzere, eylem hazırlığında olduğu tespit edilen toplam 5 ’lı terörist hava destekli operasyonlarla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız kesintisiz devam edecek." denildi.

MSB duyurdu! 5 terörist etkisiz hale getirildi

'ndan yapılan son dakika açıklamasında 5 'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığı açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

kuzeyi Hakurk bölgesinde 2, Pençe-3 Harekâtı kapsamında Haftanin bölgesinde 3 olmak üzere, eylem hazırlığında olduğu tespit edilen toplam 5 PKK'lı terörist hava destekli operasyonlarla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız kesintisiz devam edecek.

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