Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.



Milli Savunma Bakanlığı açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde 2, Pençe-3 Harekâtı kapsamında Haftanin bölgesinde 3 olmak üzere, eylem hazırlığında olduğu tespit edilen toplam 5 PKK'lı terörist hava destekli operasyonlarla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız kesintisiz devam edecek.