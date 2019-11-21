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  • Son Güncelleme: 21.11.2019 11:38

Son dakika: 'ta öğretmen kadına saldıran şahıs adliyeye sevk edildi

Son dakika... 'ta bir kafe önünde öğretmen kadına saldıran kadın emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ressam olduğu öğrenilen Berrak K.'nin " kullanmak" ve "Mala zarar vermek" suçlarından polise geliş kaydı olduğu belirlendi.

Bir okulda öğretmenlik yapan Ş.N.E. Ihlamurdere Caddesi'ndeki kafenin önünden geçerken bir kadının saldırısına uğradı. Aynı kadın olaya tepki gösteren bir kişiyle de kavga etti. Öğretmen Ş.N.E.'nin şikayeti üzerine harekete geçen polis ekipleri şüpheli Berrak K.'yı Büyükçekmece'de gözaltına aldı.



Ressam olduğu öğrenilen Berrak K.'nin " kullanmak" ve "Mala zarar vermek" suçlarından polise geliş kaydı olduğu belirlendi. Berrak K. İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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