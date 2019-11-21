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  • Son Güncelleme: 21.11.2019 16:39

Son dakika: sınırına askeri sevkiyat

Son dakika haberi... Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından sınırındaki paletli zırhlı muharebe aracı takviyesi yapıldı. Araçların, -Suriye sınırında konuşlu askeri birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi.

Suriye sınırına askeri sevkiyat

'nin farklı kentlerindeki birliklerden daha önce 'e gönderilen zırhlı muharebe araçları taşıyan tırlar, Elbeyli ilçesinden geçerek güvenlik önlemleri altında Öncüpınar sınır hattına doğru hareket etti.

Araçların, Kilis- sınırında konuşlu takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi.

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