Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 15.15'te Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Saat 15.27'de ise 3.4 şiddetinde bir deprem daha kaydedildi.

Kısa süreli paniğe neden olan deprem yerin 11.46 kilometre derinliğinde meydana geldi.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

2019.11.21 15:27:20 39.3400 28.2700 11.0 -.- 3.2 -.- SINDIRGI-BALIKESIR Otomatik

2019.11.21 15:15:35 39.3600 28.3400 10.2 -.- 3.8 -.- BIGADIC-BALIKESIR Otomatik

2019.11.21 14:51:02 37.3365 38.2145 5.0 -.- 1.5 -.- INCIRLI-BOZOVA (SANLIURFA) İlksel

2019.11.21 14:17:48 36.9245 27.2962 4.2 -.- 2.1 -.- KOS ADASI (AKDENIZ) İlksel

2019.11.21 14:08:36 40.7408 28.6478 11.0 -.- 2.0 -.- MARMARA DENIZI İlksel

2019.11.21 13:59:38 37.2340 28.2663 0.0 -.- 1.5 -.- AKCAOVA-(MUGLA) İlksel

2019.11.21 13:57:36 38.5880 30.7767 5.1 -.- 1.9 -.- KIZILDAG-(AFYONKARAHISAR) İlksel

2019.11.21 13:30:18 37.8042 29.7005 20.5 -.- 1.5 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel

2019.11.21 13:23:47 37.7838 29.7100 3.1 -.- 2.1 -.- CALTI-CARDAK (DENIZLI) İlksel

2019.11.21 13:08:21 40.1860 30.7508 9.0 -.- 1.7 -.- ASAGIKINIK-GOYNUK (BOLU) İlksel

2019.11.21 13:04:11 40.2110 30.7625 9.4 -.- 1.5 -.- ASAGIKINIK-GOYNUK (BOLU) İlksel

2019.11.21 12:48:41 37.1333 34.6288 3.2 -.- 1.6 -.- KORMENLIK-CAMLIYAYLA (MERSIN) İlksel

2019.11.21 12:47:04 40.6232 27.5400 5.0 -.- 1.7 -.- MARMARA (BALIKESIR) İlksel

2019.11.21 12:07:19 37.2413 28.1832 0.0 -.- 1.8 -.- PASAPINARI-(MUGLA) İlksel

2019.11.21 12:05:51 38.3132 41.0092 5.0 -.- 2.2 -.- BARIN-KULP (DIYARBAKIR) İlksel

2019.11.21 11:44:32 39.5737 26.1412 5.0 -.- 1.7 -.- TUZLA-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel

2019.11.21 11:26:51 37.8692 29.2545 4.8 -.- 2.0 -.- KOCADERE-(DENIZLI) İlksel

2019.11.21 11:16:40 36.1043 29.9312 5.0 -.- 2.0 -.- KALE ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ) İlksel

2019.11.21 10:59:37 36.4955 28.7465 3.5 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel