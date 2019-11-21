Çavuşoğlu ile Pompeo görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Pompeo ile bir araya geldi. Pompeo Sınamaların üstesinden gelme ve ikili ilişkilerimizi güçlendirmeye kararlıyız' dedi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Pompeo ile bir araya geldi. Pompeo Sınamaların üstesinden gelme ve ikili ilişkilerimizi güçlendirmeye kararlıyız' dedi.
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