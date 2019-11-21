Çavuşoğlu ile Pompeo görüştü Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Pompeo ile bir araya geldi. Pompeo Sınamaların üstesinden gelme ve ikili ilişkilerimizi güçlendirmeye kararlıyız" dedi.

D ışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Pompeo ile bir araya geldi. Pompeo Sınamaların üstesinden gelme ve ikili ilişkilerimizi güçlendirmeye kararlıyız" dedi. TÜM MANŞETLER