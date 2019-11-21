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  • 21.11.2019 12:56
  • Son Güncelleme: 21.11.2019 12:56

beIN Sports'tan taraftarın yüzünü güldürecek hamle! O maçlar artık ücretsiz!

Yayıncı kuruluş beIN Sports, taraftarın yüzünü güldürecek bir karara imza attı. Spor Toto ’in ücretsiz olarak izlenebileceği bir kanal açtığını duyuran beIN Sports ve ABD yöneticisi Antonio Briceno “İzleyicilerin, yoğun kaliteli içerik taleplerine cevap verebilmek adına beIN SPORTS Xtra isimli yeni kanalımızı açıyoruz. Tüm kullanıcılarımız ve futbolseverler, major spor müsabakalarını bu kanalda ücretsiz olarak izleyebilecekler”

beIN Sports'tan taraftarın yüzünü güldürecek hamle!

'in yayıncı kuruluşu beIN SPORTS, Amerika'da kritik bir açılıma imza attı.

İzleyici portföyünü genişletmek isteyen beIN SPORTS, Amerika'ya özel beIN Sports Xtra isimli bir kanal açtı. Yalnızca televizyonda olmayacak beIN Sports Xtra kanalı, mobil cihazlardan da izlenebilecek.

Geniş kitlelere ulaşmak isteyen beIN SPORTS, mobil cihazların yanı sıra beIN Sports Xtra ile Facebook üzerinden de yayınlar yapacak. beIN Sports Xtra projesinin en ilgi çekici yanı ise canlı spor müsabakaları yayını olacak.

Futbolseverler, , Ligue 1 ve Süper Lig'den birini seçerek ücretsiz olarak izleyebilecekler. Böylece Süper Lig artık Amerika'da bedava izlenebilecek.

Konuyla ilgili konuşan beIN SPORTS ve ABD yöneticisi Antonio Briceno, müjdeyi şu sözlerle verdi. "İzleyicilerin, yoğun kaliteli içerik taleplerine cevap verebilmek adına beIN SPORTS Xtra isimli yeni kanalımızı açıyoruz. Tüm kullanıcılarımız ve futbolseverler, major spor müsabakalarını bu kanalda ücretsiz olarak izleyebilecekler. La Liga, Ligue 1 ve Süper Lig'den seçtikleri birine ücretsiz erişim hakkına sahip olacaklar. Ayrıca 'nin tüm iç saha maçları ücretsiz olacak." dedi.

Kadın futboluna dikkat çekmek isteyen beIN SPORTS, bu konuda da çarpıcı bir karara imza attı.

Fransa Kadın Milli Takımının tüm maçlarının da pakete dahil olacağı duyuruldu.

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