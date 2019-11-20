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  • 20.11.2019 15:43
  • Son Güncelleme: 20.11.2019 15:51

'dan 'ye küstah sözler! Böyle tehdit etti: "Gezi’yi mumla arayacaksınız"

Hain terör örgütü ’nın siyasi uzantısı olan ’den ayrılarak İşçi Partisi’ne katılan , Genel Kurulu’nda küstah sözler kullandı. ’yi hedef alan Atay, tehditler savurdu. Atay, "Bu halk sizi iktidardan indirecek ama o gün emin olun, Gezi’yi mumla arayacaksınız" ifadelerini kullandı.

Sandıkta demokratik yollarla istediklerini alamayan odaklar yine kaos planları yapmaya başladı. İşçi Partisi (TİP) Genel Başkan Yardımcısı ve Hatay Milletvekili , 'nda yaptığı konuşmayla tepkilerin odağı haline geldi. Türkiye'yi karanlık bir senaryoya sürüklemek istediklerinin sinyalini veren Atay, Hükümeti Gezi'den de şiddetli sokak olaylarıyla tehdit etti.

"GEZİ'Yİ MUMLA ARAYACAKSINIZ"
Atay, "Bugün Şili'de, Ekvador'da, 'da, 'da "Kesinlikle sokağa çıkmaz." denilen insanların kendi iradelerini nasıl ortaya koyduğunu, nasıl karşı çıktıklarını görün, bakın, hiç aklınızdan çıkmayan Gezi'yi düşünün. Bu halk sizi iktidardan indirecek ama o gün emin olun, Gezi'yi mumla arayacaksınız." diyerek alçakça tehditler savurdu.

AMERİKAN MEDYASI DA "TÜRKİYE'DE SOKAK OLAYLARI VARMIŞ" GİBİ GÖSTERDİ
Amerikalı VOA "Amerika'nın Sesi", dünyada gerçekleştirilen protestoları skandal ifadelerle haberleştirdi. Dünyadaki protestoları "Dünyanın ve Türkiye'nin 4 bir yanında sokaklar gösteriler ve protestolarla çalkalanıyor." ifadeleriyle duyuran Amerika'nın Sesi, Türkiye'de de protestolar varmış gibi göstererek algı operasyonuna soyundu.

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