Bingöl'ün Kiğı ve Yayladere ilçelerinde güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda, PKK'lı teröristlere ait 5 gram C4 plastik patlayıcı ile mühimmat ele geçirildi.



İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kiğı ile Yayladere ilçelerinin kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi. 19 Kasım günü jandarma komando birliklerinin katılımıyla yapılan operasyonda 5 gram C4 plastik patlayıcı, havan mühimmatı parçası, 8 mermi, 5 basma düzeneği, 3 elektrikli fünye ve çeşitli yaşam malzemeleri ele geçirildi. Ele geçirilen patlayıcı ve malzemeler operasyon bölgesinde imha edildi.