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  • Son Güncelleme: 20.11.2019 18:15

Bingöl'de ele geçirildi

Bingöl'ün Kiğı ve Yayladere ilçelerinde güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda, 'lı teröristlere ait 5 gram plastik ile mühimmat ele geçirildi. Ele geçirilen patlayıcı ve malzemeler operasyon bölgesinde imha edildi.

Bingöl'de ele geçirildi! Anında imha edildi

Bingöl'ün Kiğı ve Yayladere ilçelerinde güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda, 'lı teröristlere ait 5 gram plastik ile mühimmat ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kiğı ile Yayladere ilçelerinin kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi. 19 Kasım günü jandarma komando birliklerinin katılımıyla yapılan operasyonda 5 gram C4 plastik patlayıcı, havan mühimmatı parçası, 8 mermi, 5 basma düzeneği, 3 elektrikli fünye ve çeşitli yaşam malzemeleri ele geçirildi. Ele geçirilen patlayıcı ve malzemeler operasyon bölgesinde imha edildi.

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