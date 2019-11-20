Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 20.11.2019 19:52
  • Son Güncelleme: 20.11.2019 19:52

? kimdir?

ekranlara ilk bölümü ile damga vurmaya hazırlanıyor. Kuruluş Osman karakterleri ise oldukça merak ediliyor. Haberimizde Samsa çavuş hakkında bilgi vereceğiz. Samsa Çavuş, Ertuğrul Gazi ve Osman Gazi'nin silah arkadaşı, Osmanlı Devleti'nin kuruluşunda hizmeti geçmiş şahsiyetlerdendir. Doğum yeri ve tarihi bilinmemektedir. Osmanlı Devletinde çavuş unvanını kullanan ilk kişidir. Peki kimdir? Samsa Çavuş hem Ertuğrul bey zamanında hemde Osman bey döneminde yaşamış tarihi bir karakter ve kahramandır.

Kuruluş Osman Samsa tarihte var mı?

Büyük bir heyecanla beklenen Kuruluş Osman dizisi bu akşam izleyicileri ile buluşuyor. Vatandaşlar Diriliş Ertuğrul dizisinin devamı olan Kuruluş Osman dizisinin oyuncuları merak ediliyor. Araştırılan kişiler arasında Samsa Çavuş da yer alıyor. Kuruluş Osman Samsa kimdir? Kuruluş Osman'ın Samsa'sı İsmail Hakkı Ürün kimdir? sorularının yanıtı haberimiz içerisinde yer alıyor.. Dizide Osman Gazi'ye hayat veren Burak Özçivit başta olmak üzere oyuncular günlerce dağlık ve ormanlık alanlarda askeri eğitim aldı. Doğal şartlarda kendi barınaklarını inşa eden oyuncular, sularını bulup yemeklerini hazırladılar.

İsmail Hakkı Ürün - Samsa

1976 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. 1986-1989 yılları arasında Konya Anadolu Sahnesi'nde tiyatro çalışmaları yaptı. Kuruluşunda katkısı olan Türkiye'nin ilk yerel televizyon kanalı Kon TV'de, 1991-1995 yılları arasında program yapımcılığı görevini üstlendi.

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA TIKLAYINIZ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriKuruluş Osman Samsa tarihte var mı? Kuruluş Osman'ın Samsa'sı İsmail Hakkı Ürün kimdir?
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri