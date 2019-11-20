Büyük bir heyecanla beklenen Kuruluş Osman dizisi bu akşam izleyicileri ile buluşuyor. Vatandaşlar Diriliş Ertuğrul dizisinin devamı olan Kuruluş Osman dizisinin oyuncuları merak ediliyor. Araştırılan kişiler arasında Samsa Çavuş da yer alıyor. Kuruluş Osman Samsa kimdir? Kuruluş Osman'ın Samsa'sı İsmail Hakkı Ürün kimdir? sorularının yanıtı haberimiz içerisinde yer alıyor.. Dizide Osman Gazi'ye hayat veren Burak Özçivit başta olmak üzere oyuncular günlerce dağlık ve ormanlık alanlarda askeri eğitim aldı. Doğal şartlarda kendi barınaklarını inşa eden oyuncular, sularını bulup yemeklerini hazırladılar.

İsmail Hakkı Ürün - Samsa

1976 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. 1986-1989 yılları arasında Konya Anadolu Sahnesi'nde tiyatro çalışmaları yaptı. Kuruluşunda katkısı olan Türkiye'nin ilk yerel televizyon kanalı Kon TV'de, 1991-1995 yılları arasında program yapımcılığı görevini üstlendi.

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