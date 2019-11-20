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  • Son Güncelleme: 20.11.2019 17:30

'da eski eş vahşetinden kurtulan : Aklıma geldi

’da 7 yıl önce boşandığı eşi tarafından bıçaklanan ve şahdamarı kesilen ’nun cezaevinden aldığı mektup büyük paniğe kapılmasına neden oldu. Eski eşinin Mart ayında geleceğini söylemesi üzerine korkan kadın adaletin yerini bulmasını istediğini söyledi. Yaşaması doktorlar tarafından mucize olarak görülen Aydoğdu, "Boğazımdan dökülen kanları hissedince gözümün önüne geldi" diye konuştu.

Antalya'da boşandığı eşi tarafından defalarca bıçaklanan ve şah damarı kesilen Oya Aydoğdu, cezaevinden aldığı mektupla endişeye kapıldı. Yaşadığı dehşetin ardından yardım isteyen genç kadın, "Bana mektup yazdı. Mart ayında geleceğini söyledi. Adaletin yerini bulmasını istiyorum. Bu adamı tutuksuz yargılamak demek yarım bıraktığın işi tamamla demektir. Lütfen sesimi duysunlar. Artık kadınlar, anneler ölmesin" diye konuştu.

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