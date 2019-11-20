Antalya'da boşandığı eşi tarafından defalarca bıçaklanan ve şah damarı kesilen Oya Aydoğdu, cezaevinden aldığı mektupla endişeye kapıldı. Yaşadığı dehşetin ardından yardım isteyen genç kadın, "Bana mektup yazdı. Mart ayında geleceğini söyledi. Adaletin yerini bulmasını istiyorum. Bu adamı tutuksuz yargılamak demek yarım bıraktığın işi tamamla demektir. Lütfen sesimi duysunlar. Artık kadınlar, anneler ölmesin" diye konuştu.