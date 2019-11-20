Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüştü. Görüşmenin ardından Bakan Çavuşoğlu ve Pompeo açıklamalarda bulundu.

NATO Dışişleri Bakanları Toplantısına katılmak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunan Çavuşoğlu, Pompeo ile bir araya geldi.

NATO Karargahında gerçekleşen görüşme, basına kapalı gerçekleşti.

ÇAVUŞOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çauşoğlu Twitter'dan yaptığı açıklamada, "ABD'li mevkidaşım Mike Pompeo'yla Brüksel'de, Sayın Cumhurbaşkanımızın Washington ziyareti sonrası gündemimizdeki konuların takibini yaptık." ifadelerini kullandı.

"YAPICI BiR GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRDİK"

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, "Çavuşoğlu ile Brüksel'de yapıcı bir görüşme gerçekleştirdik. Sınamaların üstesinden gelme ve ikili ilişkilerimizi güçlendirmeye kararlıyız." dedi.