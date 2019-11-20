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  • Son Güncelleme: 20.11.2019 20:52

ABD Dışişleri Bakanı : Çavuşoğlu ile yapıcı bir görüşme yaptık

NATO Dışişleri Bakanları Toplantısına katılmak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunan Çavuşoğlu, ile bir araya geldi. ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, "Çavuşoğlu ile Brüksel'de yapıcı bir görüşme gerçekleştirdik. Sınamaların üstesinden gelme ve ikili ilişkilerimizi güçlendirmeye kararlıyız." dedi.

Pompeo'dan flaş açıklama! Yapıcı bir görüşme yaptık

Dışişleri Bakanı , ABD Dışişleri Bakanı Mike ile görüştü. Görüşmenin ardından Bakan Çavuşoğlu ve Pompeo açıklamalarda bulundu.

NATO Dışişleri Bakanları Toplantısına katılmak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunan Çavuşoğlu, Pompeo ile bir araya geldi.

NATO Karargahında gerçekleşen görüşme, basına kapalı gerçekleşti.

ÇAVUŞOĞLU'NDAN AÇIKLAMA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çauşoğlu Twitter'dan yaptığı açıklamada, "ABD'li mevkidaşım Mike Pompeo'yla Brüksel'de, Sayın Cumhurbaşkanımızın Washington ziyareti sonrası gündemimizdeki konuların takibini yaptık." ifadelerini kullandı.

"YAPICI BiR GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRDİK"
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, "Çavuşoğlu ile Brüksel'de yapıcı bir görüşme gerçekleştirdik. Sınamaların üstesinden gelme ve ikili ilişkilerimizi güçlendirmeye kararlıyız." dedi.

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