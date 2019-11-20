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  • Son Güncelleme: 20.11.2019 19:45

Afrin'de şehitlerin cenazesini kaçıran 'lı terörist tutuklandı

sırasında Afrin'de şehitlerin cenazesini kaçıran ve 'de jandarmanın takibi sonucu yakalanan 'lı , Hatay'da tutuklandı.

O terörist tutuklandı!

sırasında Afrin'de şehitlerin cenazesini kaçıran ve 'de jandarmanın takibi sonucu yakalanan 'lı , Hatay'da tutuklandı.

Harekat sırasında 23 Ocak 2018'de şehit olan Piyade Üsteğmen Oğuz Kaan Usta ve Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı'nın cenazelerinin kaçırılmasıyla ilgili olduğu tespit edilen ve Suriye'nin Racu bölgesi Mamaluşağı köyünde yakalanan terörist Kurdi Hatay'a getirildi.

İl Jandarma Komutanlığındaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen terörist Duzyer Kurdi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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