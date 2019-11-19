Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde eylem hazırlığında olduğu belirlenen 3 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yaptığı bilgilendirmede, "Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 3 PKK'lı terörist, Hava Kuvvetlerimizin başarılı nokta atışıyla etkisiz hale getirildi. Terörle mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek." ifadeleri kullanıldı.