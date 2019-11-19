İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ile engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, merkez Akkuş köyü ile Yüksekova ilçesinin Kısıklı köyü kırsalında operasyon düzenlendi.
Son dakika: Hakkari'de çok sayıda PKK mühimmatı ele geçirildi
Hakkari merkeze bağlı Akkuş köyü ile Yüksekova ilçesine bağlı Kısıklı köyü kırsal alanlarında düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ile engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, merkez Akkuş köyü ile Yüksekova ilçesinin Kısıklı köyü kırsalında operasyon düzenlendi.
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