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  • Son Güncelleme: 19.11.2019 14:28

Son dakika: 'de çok sayıda mühimmatı ele geçirildi

merkeze bağlı Akkuş köyü ile ilçesine bağlı Kısıklı köyü kırsal alanlarında düzenlenen operasyonda, terör örgütü 'ya ait çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.



İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ile engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, merkez Akkuş köyü ile Yüksekova ilçesinin Kısıklı köyü kırsalında operasyon düzenlendi.

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