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  • Son Güncelleme: 19.11.2019 14:17

ve Abdul Hakim Munib, Erdoğan'dan barışa destek istiyor

ve Abdul Hakim Munib, Cumhurbaşkanı 'ın Afganistan'da barışın sağlanmasına bölge ülkeleri üzerindeki etkisini kullanarak yardımcı olabileceğini söyledi.

Afganistan'dan Erdoğan'a çağrı

Munib, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uluslararası toplumun 'daki barışa öncelik vermesi gerektiğini belirtti.

Türkiye'nin Afganistan'da barış ve istikrarın sağlanması konusunda önemli rolü bulunduğunu ifade eden Munib, "Türkiye Cumhurbaşkanı , Afganistan'a barışın gelmesi i komşularımız üstündeki etkisini kullanarak yardımcı olabilir." diye konuştu.

Afganistan halkının, Türkiye'nin istiklal mücadelesinde yardımcı olduğunu hatırlatan Munib, Afganistan'a barışın gelmesi için sıranın Türkiye'de olduğunu kaydetti.

AFGAN HÜKÜMETİ İLK KEZ TALİBAN İLE GÖRÜŞECEK
Munib, ile barış görüşmelerine değinerek, "Taliban ilk kez Afgan hükümetiyle görüşecek. Çin'de yapılması planlanan bu görüşme için dün Afgan heyeti Çin'e gitti." ifadelerini kullandı.

Afganistan'da yıllardır devam eden iç savaşa rağmen birçok alanda gelişme kaydedildiğini dile getiren Munib, özellikle ekonomi ve eğitim alanında büyük ilerleme olduğunu vurguladı.

Munib, 40 yıldır iç savaşın sürdüğü Afganistan'da halkın seçme ve seçilme hakkına sahip olduğunu ve geçen aylarda yapılan cumhurbaşkanı seçim sonuçlarının açıklanmasının beklendiğini ifade etti.

Afganistan halkı ve devletinin barışı her şeyden çok barış istediğini aktaran Munib, barış görüşmelerinden olumlu sonuç çıkmasını beklediklerini bildirdi.

BATI'NIN İSLAM'A BAKIŞINA TEPKİ
İslam dininin barış dini olduğunu vurgulayan , Batı ülkelerinin İslam karşıtı söylemleri ve eylemlerinin kabul edilir olmadığını söyledi.

Munib, "Dünyada yaşanan büyük savaşlara bakıldığında Batı dünyasının bu savaşların temeli oluşturduğunu görmek mümkün. Bu nedenle İslam dini her zaman barış dini olmuştur." dedi.

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