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  • Son Güncelleme: 19.11.2019 12:32

Son dakika: 'de 41 düzensiz yakalandı

'in Ayvalık ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla 'a gitmeye çalışan 41 düzensiz yakalandı. Aralarında 11 çocuğun da olduğu yabancı uyruklular hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi.

Balıkesir'de 41 düzensiz göçmen yakalandı

Komutanlığı unsurları, Ayvalık açıklarında bir lastik botta düzensiz ler bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, durdurdukları bottaki 24'ü Kongo, 9'u Senegal, 7'si , biri Gine uyruklu 41 düzensiz göçmeni kıyıya getirdi.

Aralarında 11 çocuğun da olduğu yabancı uyruklular hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi.

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