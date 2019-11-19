Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları, Ayvalık açıklarında bir lastik botta düzensiz göçmenler bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, durdurdukları bottaki 24'ü Kongo, 9'u Senegal, 7'si Orta Afrika, biri Gine uyruklu 41 düzensiz göçmeni kıyıya getirdi.
Aralarında 11 çocuğun da olduğu yabancı uyruklular hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi.
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