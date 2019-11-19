Sanıklar hakkında iki kez ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıla kadar hapis cezası istendi. 7 sivilin şehit olduğu 10 sivilin yaralandığı olaydan bir gün önce Kulp Belediyesi ekiplerince yol çalışması yapıldığı tespit edildi.

7 SİVİL ŞEHİT OLMUŞ 10 SİVİL DE YARALANMIŞTI

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde 12 Eylül'de terör örgütü PKK mensupları, odun kesmeye giden işçilerin bindiği araca el yapımı patlayıcı ile saldırı düzenlemiş, olayda 7 sivil şehit olmuş, 10 sivil de yaralanmıştı. Olayın ardından HDP'li eski Kulp Belediye Başkanı Mehmet Fatih Taş, HDP İlçe Başkanı Mehmet Abidin Karaman, Kulp Belediyesi Fen İşleri Müdürü Şener Aktaş, Mehmet Emin Ay ve Fatma Ay tutuklanmıştı.