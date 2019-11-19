Patlama dış etkenden 13 Kasım'da Şanlıurfa'daki 20. Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda patlamalar yaşandı. Milli Savunma Bakanlığı, yaşanan olayla ilgili dün açıklama yaptı. Patlamanın mühimmatın, mevsimsel değişiklik ve depolama koşullarından etkilenerek yapısının bozulması sonucunda reaksiyona girmesiyle yaşandığı vurgulandı.

13 Kasım'da Şanlıurfa'daki 20. Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda patlamalar yaşandı. Milli Savunma Bakanlığı, yaşanan olayla ilgili dün açıklama yaptı. Patlamanın mühimmatın, mevsimsel değişiklik ve depolama koşullarından etkilenerek yapısının bozulması sonucunda reaksiyona girmesiyle yaşandığı vurgulandı. TÜM MANŞETLER