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Patlama dış etkenden

13 Kasım'da Şanlıurfa'daki 20. Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda patlamalar yaşandı. Milli Savunma Bakanlığı, yaşanan olayla ilgili dün açıklama yaptı. Patlamanın mühimmatın, mevsimsel değişiklik ve depolama koşullarından etkilenerek yapısının bozulması sonucunda reaksiyona girmesiyle yaşandığı vurgulandı.

Patlama dış etkenden
13 Kasım'da Şanlıurfa'daki 20. Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda patlamalar yaşandı. Milli Savunma Bakanlığı, yaşanan olayla ilgili dün açıklama yaptı. Patlamanın mühimmatın, mevsimsel değişiklik ve depolama koşullarından etkilenerek yapısının bozulması sonucunda reaksiyona girmesiyle yaşandığı vurgulandı.

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