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  • Son Güncelleme: 19.11.2019 18:30

'ten ’in kurucusu kararı

AFP’de yer alan son dakika haberine göre ’de yargılanan ’in kurucusu hakkında ’te yeniden açılan tecavüz soruşturması kapatıldı.

'in kurucusu , Ekvador'un verdiği sığınma hakkını geri çekmesinin ardından ülkenin 'daki elçiliğinde gözaltına alınmış ve tutuklu yargılanmıştı.

ABD'ye iade talebiyle 'de yargılanan Assange hakkında 'teki tecavüz soruşturması da yeniden açılmıştı. İsveç mahkemesi Assange hakkında yeniden açılan tecavüz soruşturmasının kapatıldığını açıkladı.

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