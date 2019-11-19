Wikileaks'in kurucusu Julian Assange, Ekvador'un verdiği sığınma hakkını geri çekmesinin ardından ülkenin Londra'daki elçiliğinde gözaltına alınmış ve tutuklu yargılanmıştı.
ABD'ye iade talebiyle İngiltere'de yargılanan Assange hakkında İsveç'teki tecavüz soruşturması da yeniden açılmıştı. İsveç mahkemesi Assange hakkında yeniden açılan tecavüz soruşturmasının kapatıldığını açıkladı.
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