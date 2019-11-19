Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yeni yargı paketinde ceza indirimi çalışması olmadığını belirterek, "O konular ayrıca siyaseten tartışılıyor. Yargı paketi kendi içerisinde devam edecek." dedi. Hukuk mahkemelerinde 4 milyonun üzerinde dosya bulunduğunu ifade eden Gül, bu davaları hızlandıracak ve daha rasyonel hale getirecek birtakım düzenlemeler düşünüldüğünü, pakette daha çok usul hükümlerine ilişkin düzenlemeler olacağını söyledi. Kasım ayının ortalarında bulunduğumuz şu günlerde ikinci yargı paketine ilişkin detaylar binlerce mahkum ve mahkum yakını tarafından takip ediliyor. İkinci yargı paketinin Meclis gündemine ne zaman geleceği ise gelişmeleri takip edenlerin gündeminde bulunuyor..

SON DAKİKA CEZA İNFAZ YASASI İÇİN TIKLAYIN

SON DAKİKA AF HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA TIKLAYINIZ