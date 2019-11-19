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  • Son Güncelleme: 19.11.2019 13:02

'den af ve açıklaması

, TBMM Grup Toplantısı için geldiği Meclis'te  gazetecilerin sorularını yanıtladı. yle ilgili düzenlemenin, Meclisteki siyasi parti  gruplarının belirleyeceği bir konu olduğunu belirten Gül, "Yargı paketi  çerçevesinde öyle bir çalışma yok'' dedi. İkinci yargı paketi hakkında yakın bir süreçte AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın açıklama yapmıştı. Peki, ikinci yargı paketi ne zaman çıkacak? ve ceza indiriminde son durum nedir? İşte son gelişmeler....

Son dakika af ve ceza indirimi açıklaması

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yeni yargı paketinde ceza indirimi çalışması olmadığını belirterek, "O konular ayrıca siyaseten tartışılıyor. Yargı paketi kendi içerisinde devam edecek." dedi. Hukuk mahkemelerinde 4 milyonun üzerinde dosya bulunduğunu ifade eden Gül, bu davaları hızlandıracak ve daha rasyonel hale getirecek birtakım düzenlemeler düşünüldüğünü, pakette daha çok usul hükümlerine ilişkin düzenlemeler olacağını söyledi. Kasım ayının ortalarında bulunduğumuz şu günlerde ikinci yargı paketine ilişkin detaylar binlerce mahkum ve mahkum yakını tarafından takip ediliyor. İkinci yargı paketinin Meclis gündemine ne zaman geleceği ise gelişmeleri takip edenlerin gündeminde bulunuyor..

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