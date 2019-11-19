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  • Son Güncelleme: 19.11.2019 16:19

'da na mesai ayarı!

Müftülüğü, kış günlerinde sabah mesaisine yetişemediklerini belirten vatandaşların talebi üzerine değişikliğe gitti. Artık nın imsak vakti okunacağını namazın da ezandan yarım saat sonra kılınacağını açıkladı.

İstanbul'da sabah ezanına mesai ayarı!

Müftülük, kış günlerinde sabah mesaisine yetişme sorunu oluştuğunu belirten vatandaşların talebi üzerine saatinde değişikliğe gidildiğini belirterek şu açıklamada bulundu:

"Vatandaşlarımızdan gelen yoğun taleplere binaen 20 Kasım Çarşamba gününden itibaren sabah ezanı imsak vaktinde okunacak, namaz ezandan yarım saat sonra kılınacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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