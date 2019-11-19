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  • Son Güncelleme: 19.11.2019 17:05

Son dakika: 'nün finans kaynaklarına darbe: 79 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Cumhuriyet Başsavcılığı, 'nün finans kaynaklarının deşifresine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Ankara merkezli 19 ilde yürütülen operasyonda 79 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi, şüphelilerden 56'sı yakalandı.

FETÖ'nün finans kaynaklarına darbe!

'da yürütülen /PDY soruşturması kapsamında, örgütün finans yapılanmasında eylemleri tespit edilen 79 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken, 56'sı gözaltına alındı.

19 İLDE 79 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün finans kaynaklarının deşifresine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 19 ilde 79 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Şüphelilerin yakalanması amacıyla aralarında Ankara ve İstanbul'un da bulunduğu söz konusu illerde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

ŞÜPHELİLERDEN 56'SI GÖZALTINA ALINDI
Örgütün finans yapılanmasında eylemleri tespit edilen şüphelilerden 56'sı polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına için çalışmalar sürdürülüyor.

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