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  • Son Güncelleme: 19.11.2019 16:47

yeni namaz saatlerini açıkladı! Sabah namazı saati değişti

Çarşamba ve saatleri tarafından açıklandı. 'da sabah ezanı saatleri değişti mi? Müftülük, kış günlerinde sabah mesaisine yetişme sorunu oluştuğunu belirten vatandaşların talebi üzerine sabah ezanı saatinde değişikliğe gidildiğini belirterek şu açıklamada bulundu: "Vatandaşlarımızdan gelen yoğun taleplere binaen gününden itibaren sabah ezanı imsak vaktinde okunacak, namaz ezandan yarım saat sonra kılınacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." İşte 20 Kasım Çarşamba yeni namaz vakitleri ve saatleri haberimizde bulabilirsiniz.

İstanbul'da sabah ezanı saatleri değişti mi?

20 Kasım Diyanet son dakika namaz vakitleri saatleri, 20 Kasım Çarşamba sabah ezanı vakti kaçta? Sabah ezanı saati değişti! Diyanet İşleri Başkanlığı, vatandaşlardan gelen yoğun istek üzerine sabah ezanı ve camilerde sabah namazı kılınma saatini değişti. Peki; sabah ezanı saati ne oldu? İşte Ankara İzmir İstanbul sabah namazı saati ve imsak vakti. İstanbul Müftülüğü, kış günlerinde sabah mesaisine yetişemediklerini belirten vatandaşların talebi üzerine sabah ezanının imsak vaktinde okunacağını, namazın da ezandan yarım saat sonra kılınacağını açıkladı.

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SAATLER NEDEN DEĞİŞTİ?

Diyanet İşleri Başkanlığı, vatandaşlardan gelen talepler nedeniyle bu kararı aldı. Gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla bütün yurtta uygulanan ileri saat uygulaması sonrası sabah namazı ve imsak vakitleri ilerledi. Sabit saat uygulaması nedeniyle kış aylarında sabah ezanı vakti karıştırılabiliyordu. Vatandaşların talepleri doğrultusunda sabah namazı imsak ile birlikte okunacak.

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