Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 18.11.2019 16:50
  • Son Güncelleme: 18.11.2019 16:54

Son dakika: 'den "" iddialarına yanıt

: Etnik temizliğin, ın, etnik ve dini ayrımcılığın şanlı tarihimizde ve ahlaki değerlerimizde yeri yoktur. Aynı zamanda bir ordusu olan , tesisine yönelik tüm faaliyetlerinde yasalarımız ve uluslararası hukuk çerçevesinde hareket etmektedir.

MSB'den kimyasal silah iddialarına yanıt
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada "Etnik temizliğin, kimyasal silahın, etnik ve dini ayrımcılığın şanlı tarihimizde ve ahlaki değerlerimizde yeri yoktur. Aynı zamanda bir NATO ordusu olan TSK, Güvenli Bölge tesisine yönelik tüm faaliyetlerinde yasalarımız ve uluslararası hukuk çerçevesinde hareket etmektedir." ifadelerine yer verildi.




kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriSon dakika: MSB'den "kimyasal silah" iddialarına yanıt
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri