MSB'den kimyasal silah iddialarına yanıt

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada "Etnik temizliğin, kimyasal silahın, etnik ve dini ayrımcılığın şanlı tarihimizde ve ahlaki değerlerimizde yeri yoktur. Aynı zamanda bir NATO ordusu olan TSK, Güvenli Bölge tesisine yönelik tüm faaliyetlerinde yasalarımız ve uluslararası hukuk çerçevesinde hareket etmektedir." ifadelerine yer verildi.
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