Milli Savunma Bakanı Akar, 'TSK'nın envanterinde kimyasal silah yok' dedi. Akar şöyle devam etti: 'TSK, terör örgütü DEAŞ ile savaşmıyor' şeklinde yalan da var ortada. Bu, yalanın da alçaklığın da dibidir. Milli Savunma Bakanı Akar, 'TSK'nın envanterinde kimyasal silah yok' dedi. Akar şöyle devam etti: 'TSK, terör örgütü DEAŞ ile savaşmıyor' şeklinde yalan da var ortada. Bu, yalanın da alçaklığın da dibidir.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.