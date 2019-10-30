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: Bu alçaklığın dibidir

, "'nın envanterinde yok" dedi. Akar şöyle devam etti: 'TSK, terör örgütü ile savaşmıyor' şeklinde yalan da var ortada. Bu, yalanın da alçaklığın da dibidir.

Bu alçaklığın dibidir
Milli Savunma Bakanı Akar, "'nın envanterinde yok" dedi. Akar şöyle devam etti: 'TSK, terör örgütü ile savaşmıyor' şeklinde yalan da var ortada. Bu, yalanın da alçaklığın da dibidir.

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