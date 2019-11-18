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  • 18.11.2019 08:55
  • Son Güncelleme: 18.11.2019 08:55

Son dakika: 'nin ilçesinde içinde 51 yakalandı

'nin ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen hareket halindeki içinde Afganistan uyruklu 51 , tarafından yakalandı.

Lastik botla kaçarken yakalandılar!
Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Komutanlığına bağlı ekipler, ilçesi açıklarında harekat halindeki içinde bir grup olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye düzenlenen operasyonda 20'si çocuk, 14'ü kadın ve 17'si erkek olmak üzere Afganistan uyruklu 51 kaçak göçmen yakalandı.



GERİ GÖNDERME MERKEZİNE TESLİM EDİLDİLER
Sahil Güvenlik botuyla Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

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