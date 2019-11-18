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  • Son Güncelleme: 18.11.2019 21:50

'da karbonmonoksit gazından zehirlenen ve torunları öldü

'nın Alaşehir ilçesinde sobadan sızan gazdan zehirlenen biri çocuk 3 kişi hayatını kaybetti. Sağlık ekipleri gelmeden önce babası Mehmet Altıntaş tarafından Alaşehir Devlet Hastanesine götürülen Hasret Altıntaş'ın ise hastaneye getirilmeden önce hayatını kaybettiği tespit edildi.

Manisa'dan acı haber! Yaşlı çift ve torunları...

'nın Alaşehir ilçesinde sobadan sızan gazdan zehirlenen biri çocuk 3 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Dağhacıyusuf Mahallesi'nde yaşayan Eraslan Altıntaş'ın (84) evinin kapısını açmamasından şüphelenen yakınları eve girdi.

Eraslan, eşi Gülşen (80) ve torunu Hasret Altıntaş'ın (10) hareketsiz şekilde yattığını gören yakınları, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekipleri, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Sağlık ekipleri gelmeden önce babası Mehmet Altıntaş tarafından Alaşehir Devlet Hastanesine götürülen Hasret Altıntaş'ın ise hastaneye getirilmeden önce hayatını kaybettiği tespit edildi.

Cenazeler İzmir Kurumu'na gönderildi.

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