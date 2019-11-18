MSB'den flaş KKTC açıklaması: En sert şekilde kınıyoruz

MSB'den yapılan açıklamada "Bayrak bir milletin onurudur.' Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ndeki eylemlerde KKTC Bayrağı'nın yakılmasını en sert şekilde kınıyoruz. Rum yönetiminin cesaretlendirdiği bu ırkçı saldırılar KKTC Bayrağı'nın Adada ebediyen dalgalanmasına engel olamayacaktır." ifadeleri kullanıldı.

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