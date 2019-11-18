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  • Son Güncelleme: 18.11.2019 15:22

'den flaş açıklaması: "En sert şekilde kınıyoruz"

'den yapılan açıklamada " bir milletin onurudur.' ’ndeki eylemlerde Bayrağı’nın yakılmasını en sert şekilde kınıyoruz. Rum yönetiminin cesaretlendirdiği bu KKTC Bayrağı’nın Adada ebediyen dalgalanmasına engel olamayacaktır." ifadeleri kullanıldı.

MSB'den flaş KKTC açıklaması: En sert şekilde kınıyoruz

'den yapılan açıklamada " bir milletin onurudur.' 'ndeki eylemlerde Bayrağı'nın yakılmasını en sert şekilde kınıyoruz. Rum yönetiminin cesaretlendirdiği bu KKTC Bayrağı'nın Adada ebediyen dalgalanmasına engel olamayacaktır." ifadeleri kullanıldı.

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