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  • Son Güncelleme: 17.11.2019 17:42

Dışişleri'nden Güney 'a sert tepki

'ndan yapılan açıklamada "'nin 36. kuruluş yıl dönümünde Rum tarafında KKTC bayrağı yakılmasını kınıyor ve KKTC makamlarının bu konudaki açıklamalarına tam destek veriyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Dışişleri'nden Güney Kıbrıs'a sert tepki

'ndan konuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde;

'nin 36. kuruluş yıldönümünde Rum tarafında, KKTC bayrağı yakılmasını kınıyor ve KKTC makamlarının bu konudaki açıklamalarına tam destek veriyoruz.

Kıbrıs Rum yetkililerden bu nefret eylemini kınayan hiçbir açıklama yapılmamış ve faillerinin soruşturulmamış olması, bu eylemin resmi olarak desteklendiğine de işaret etmektedir.

Bu olayda, Kıbrıs Türklerine yönelik nefreti körükleyen açıklamalar yapan Kıbrıs Rum Yönetiminin ve ayrıca, Yunan makamlarının da sorumluluğu bulunduğuna inanıyoruz.

Bu koşullarda uluslararası toplumdan, Kıbrıs Rum tarafını ve Yunanistan'ı, BM Genel Sekreteri'nin son raporunda da işaret edilen, Ada'daki gerginlik ortamını daha da kötüleştiren söylemlerden kaçınmaya davet etmesini bekliyoruz.

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