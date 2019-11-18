Kuzey Irak'ın eski lideri Mesut Barzani'nin oğlu Mesrur, ABD hayranlığını abarttı. Los Angeles ve Virginia'da 3 malikane aldı.
Evlerden birinin, CIA'ya birkaç kilometre uzakta olduğu ortaya çıktı. Ödediği toplam para dudak uçuklattı: 58 milyon dolar...
KOMŞUSU CIA!
Irak'ta Barzani ailesinin, Hollywood ve CIA hayranlığı zirve yaptı. Mesut Barzani'nin oğlu Mesrur Barzani, ikisi Los Angeles'ın eşsiz bölgesi Beverly Hills'te, diğeri ise CIA'in merkezine birkaç kilometre uzaklıktaki Virginia McLean'de 3 malikane aldı. Toplam bu evlere 58 milyon dolar ödedi. Oğul Barzani'nin Kuzey Irak petrollerini kaçak şekilde sattığı ve elde ettiği gelirle bu malikaneleri aldığı belirtildi.
Barzani'nin, Londra'nın en pahalı semtlerinde Kensington'da 2016 yılında da bir malikhane için 11 milyon dolar ödediği anlaşıldı. Oğul Barzani'nin CIA ve lüks tutkusu büyük eleştiri aldı.
Kuzey Irak'ın Güvenlik Konseyi Başkanı oğul Mesrur Barzani, ABD'de CIA'ya komşu oldu!
Mesrur Barzani
Evlerden birinin, CIA'ya birkaç kilometre uzakta olduğu ortaya çıktı. Ödediği toplam para dudak uçuklattı: 58 milyon dolar...
KOMŞUSU CIA!
Irak'ta Barzani ailesinin, Hollywood ve CIA hayranlığı zirve yaptı. Mesut Barzani'nin oğlu Mesrur Barzani, ikisi Los Angeles'ın eşsiz bölgesi Beverly Hills'te, diğeri ise CIA'in merkezine birkaç kilometre uzaklıktaki Virginia McLean'de 3 malikane aldı. Toplam bu evlere 58 milyon dolar ödedi. Oğul Barzani'nin Kuzey Irak petrollerini kaçak şekilde sattığı ve elde ettiği gelirle bu malikaneleri aldığı belirtildi.
Barzani'nin, Londra'nın en pahalı semtlerinde Kensington'da 2016 yılında da bir malikhane için 11 milyon dolar ödediği anlaşıldı. Oğul Barzani'nin CIA ve lüks tutkusu büyük eleştiri aldı.
Kuzey Irak'ın Güvenlik Konseyi Başkanı oğul Mesrur Barzani, ABD'de CIA'ya komşu oldu!
Mesrur Barzani
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