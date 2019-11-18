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’nin oğlu Mesrur karargahının yanında malikane satın aldı!

’nin oğlu Mesrur, 58 milyon dolar saydı. ’DE karargahının yanı başında malikane satın aldı. Barzani, Virginia McLean'daki bu malikaneye, 10.2 milyon dolar ödedi...

Bar'CIA'ni!
'ın eski lideri 'nin oğlu Mesrur, hayranlığını abarttı. ve Virginia'da 3 malikane aldı.
Evlerden birinin, 'ya birkaç kilometre uzakta olduğu ortaya çıktı. Ödediği toplam para dudak uçuklattı: 58 milyon dolar...



KOMŞUSU CIA!
Irak'ta Barzani ailesinin, Hollywood ve CIA hayranlığı zirve yaptı. Mesut Barzani'nin oğlu , ikisi Los Angeles'ın eşsiz bölgesi 'te, diğeri ise CIA'in merkezine birkaç kilometre uzaklıktaki Virginia McLean'de 3 malikane aldı. Toplam bu evlere 58 milyon dolar ödedi. 'nin Kuzey Irak petrollerini kaçak şekilde sattığı ve elde ettiği gelirle bu malikaneleri aldığı belirtildi.




Barzani'nin, 'nın en pahalı semtlerinde Kensington'da 2016 yılında da bir malikhane için 11 milyon dolar ödediği anlaşıldı. Oğul Barzani'nin CIA ve lüks tutkusu büyük eleştiri aldı.



Kuzey Irak'ın Güvenlik Konseyi Başkanı oğul Mesrur Barzani, ABD'de CIA'ya komşu oldu!



Mesrur Barzani

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