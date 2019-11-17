Bursa'da 3,2 büyüklüğünde deprem! Son depremler

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 3,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre, saat 02.23'te Osmangazi'de 3,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Sarsıntı, yerin 10 kilometre derinliğinde oluştu.
SON DEPREMLER
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2019.11.18 02:23:31 40.2045 29.0583 8.1 -.- 3.2 3.0 OSMANGAZI (BURSA) İlksel
2019.11.18 00:44:16 38.4840 27.7665 16.7 -.- 0.8 -.- AVSAR-TURGUTLU (MANISA) İlksel
2019.11.17 23:39:06 38.6133 40.2370 14.0 -.- 2.1 -.- YATANSOGUT-GENC (BINGOL) İlksel
2019.11.17 22:53:37 36.4648 28.7118 2.5 -.- 2.6 -.- AKDENIZ İlksel
2019.11.17 21:57:18 39.2095 33.8450 5.0 -.- 3.0 2.8 TEPEKOY-KAMAN (KIRSEHIR) REVIZE02 (2019.11.17 21:57:19)
2019.11.17 20:48:00 39.3640 33.1388 5.1 -.- 1.6 -.- YAYLALIOZU-BALA (ANKARA) İlksel
2019.11.17 20:42:19 39.5067 35.5072 16.5 -.- 1.2 -.- ALEMBEY-SARIKAYA (YOZGAT) İlksel
2019.11.17 20:14:22 37.0953 23.1023 13.5 -.- 3.9 -.- YUNANISTAN İlksel
2019.11.17 19:28:38 41.6762 32.6835 2.6 -.- 2.3 -.- KUMACORAK-(BARTIN) İlksel
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