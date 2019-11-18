Türkiye'nin ilk milli silahlı drone sistemi Songar, Aralık ayında güvenlik güçlerinin envanterine girecek. Atış hassasiyeti önemli ölçüde iyileştirilen Songar'ın bu yeteneği, 450 metre irtifadan görev yapabilir seviyeye çıkarılacak. Songar, tek yer kontrol istasyonuyla 3'lü sürü uçuşu ve eş zamanlı atış yapabilecek.
- Güncel
- 18.11.2019
- Gazete
Havalı silah Songar!
Türkiye'nin ilk milli silahlı drone sistemi Songar, Aralık ayında güvenlik güçlerinin envanterine girecek. Atış hassasiyeti önemli ölçüde iyileştirilen Songar'ın bu yeteneği, 450 metre irtifadan görev yapabilir seviyeye çıkarılacak.
- Dışişleri'nden Güney Kıbrıs'a sert tepki
- 800 DEAŞ’lıyı serbest bıraktılar
- Erdoğan'dan Yıldız Kenter için başsağlığı mesajı
- "Türkiye yeni dünya düzeninin kurucu aktörlerinden olacak"
- Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Kaftancıoğlu savaşında tarafını seçti!
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.