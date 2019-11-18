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Havalı silah Songar!

Türkiye'nin ilk milli silahlı drone sistemi Songar, Aralık ayında güvenlik güçlerinin envanterine girecek. Atış hassasiyeti önemli ölçüde iyileştirilen Songar'ın bu yeteneği, 450 metre irtifadan görev yapabilir seviyeye çıkarılacak.

Havalı silah!
Türkiye'nin ilk milli silahlı drone sistemi Songar, Aralık ayında güvenlik güçlerinin envanterine girecek. Atış hassasiyeti önemli ölçüde iyileştirilen Songar'ın bu yeteneği, 450 metre irtifadan görev yapabilir seviyeye çıkarılacak. Songar, tek yer kontrol istasyonuyla 3'lü sürü uçuşu ve eş zamanlı atış yapabilecek.

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