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  • 18.11.2019 13:15
  • Son Güncelleme: 18.11.2019 13:15

'' dizisi gerçek oldu! İki doçent üniversitede üretti!

’de yaşanan bir olay duyanları şoke etti. Bir üniversitede çalışan ve isimli iki kimya hocası üniversitenin laboratuvarında üretirken yakalandılar. Gelen kötü koku üzerine yakayı ele veren doçentler, akıllara ‘Brekaing Bad’ dizisini getirdi.

'Breaking Bad' dizisi gerçek oldu!

'nin Arkansas eyaletinde yaşanan son dakika olayı akıllara ünlü diziyi getirdi. Kimya öğretmenleri (solda) ve Bradley Allan Allen Rowland (sağda) okullaboratuvarında metamfetamin ürettikleri suçlamasıyla gözaltına alındı.

KÖTÜ KOKULARDAN ŞÜPHELENDİLER!
Clark County Polis Müdürlüğü, Henderson Eyalet Üniversitesi'nde görevli 45 yaşındaki Terry David Bateman ile 40 yaşındaki 'ın laboratuvardan gelen kokulardan şüphelenen öğrencilerin ihbarı üzerine gözaltına alındığını açıkladı.

CNN'nin haberine göre, okulun iletişim bölümü dekan yardımcısı Tina Hall, 8 Ekim'deki ihbarın ardından kapatılan laboratuvarın Çevre Dairesi uzmanlarının yardımıyla havalandırılarak 29 Ekim'de yeniden açıldığını söyledi.

LABORATUVARI HAVALANDIRMAK İÇİN PENCERELER SÖKÜLDÜ
Uzmanların içerideki kokudan kurtulmak için hava filtreleme sistemleri kullandığı ve geçici olarak pencereleri söktüğünü anlattı.

Bateman ve Rowland'ın 11 Ekim'de çıkarıldıkları idari izinden dönüşlerinde Cuma günü gözaltına alındıkları belirtiliyor.

Polis, iki öğretim görevlisi hakkında sentetik imal etmek ve uyuşturucu yapımı malzemeleri kullanmak suçlarından dava açılmasının beklendiğini söyledi.

'BREAKİNG BAD'
dizisine gönderme yaparak "Gözaltına alınan doçentlerin hiçbirinin adının değil" dedi.

AMC'nin 2008-2013 yılları arasında yayımlanan dizisinde Walter White adlı bir kimya öğretmeninin öyküsü anlatılıyor.

Akciğer kanseri olduğunu öğrenen White, ölümünden sonra ailesinin geçimini sağlayabilmesi için kristal metamfetamin yapmaya başlıyor. Dizide White karakterini canlandırıyor.

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