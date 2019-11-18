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  • 18.11.2019 12:53
  • Son Güncelleme: 18.11.2019 12:53

'den mesajı!

Genel Başkanı , usta oyuncu 'in vefatı hakkında paylaşımda bulundu. Bahçeli, "Sadece Türk tiyatrosu değil dünya tiyatrosu için de önemli bir isim olan merhumeye Allah'tan rahmet diliyor, şahsınızda tüm sevenlerine ve tiyatro camiasına başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

Devlet Bahçeli'den Yıldız Kenter mesajı!

Genel Başkanı , usta tiyatro sanatçısı 'in vefatı nedeniyle ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

Bahçeli, mesajında şunları kaydetti:

"Türk tiyatrosunun usta ismi, Devlet Sanatçısı Yıldız Kenter Hanımefendi'nin vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Sadece Türk tiyatrosu değil dünya tiyatrosu için de önemli bir isim olan merhumeye Allah'tan rahmet diliyor, şahsınızda tüm sevenlerine ve tiyatro camiasına başsağlığı diliyorum."

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