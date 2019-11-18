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  • Son Güncelleme: 18.11.2019 19:40

'de Pelin Gündeş Bakır kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi

Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Toplantısı'nda, 24. dönem 'ın kesin ihraç istemiyle Merkez Disiplin Kuruluna sevkine oy birliğiyle karar verildi.

AK Parti'de Pelin Gündeş Bakır hakkında flaş karar

Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Toplantısı'nda, 24. dönem 'ın kesin ihraç istemiyle Merkez Disiplin Kuruluna sevkine oy birliğiyle karar verildi.

KESİN İHRAÇ İSTEMİYLE DİSİPLİNE SEVK EDİLDİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilen AK Parti Merkez Yürütme Kurulu Toplantısı'nda oy birliğiyle alınan kararla, 24. Dönem Kayseri Milletvekili Pelin Gündeş Bakır kesin ihraç istemiyle Merkez Disiplin Kuruluna sevk edildi.

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