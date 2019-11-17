Gümüşhane'deki gölün suyu, defineciler tarafından boşaltıldı. Yerine tonlarca toprak atıldı.
Doğa harikası göl, ortadan kalktı. Skandal ortaya çıkınca panik başladı: Eski haline getireceğiz!
BÖYLESİ 'GÖL'ÜLMEDİ
Gümüşhane'deki Buzul Çağı'ndan kalma 12 bin yıllık Dipsiz Göl'de geçtiğimiz haftalarda define arandı. Ancak hiçbir şey bulunamadı. Akılalmaz kazı çalışmasından sonra tam bir doğa katliamı yaşandı. Tahrip edilen gölün, ilk halinden eser kalmadı. Tepkiler üzerine skandal olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Dün de define kazısı için olumlu görüş bildiren kültür varlıkları koruma kurulu, çevre ve şehircilik ile arkeolog ve müze müdürlüğü görevlileri açığa alındı. Göle killi toprak döküleceği ardından suyla doldurulacağı açıklandı.
Doğa harikası göl, ortadan kalktı. Skandal ortaya çıkınca panik başladı: Eski haline getireceğiz!
BÖYLESİ 'GÖL'ÜLMEDİ
Gümüşhane'deki Buzul Çağı'ndan kalma 12 bin yıllık Dipsiz Göl'de geçtiğimiz haftalarda define arandı. Ancak hiçbir şey bulunamadı. Akılalmaz kazı çalışmasından sonra tam bir doğa katliamı yaşandı. Tahrip edilen gölün, ilk halinden eser kalmadı. Tepkiler üzerine skandal olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Dün de define kazısı için olumlu görüş bildiren kültür varlıkları koruma kurulu, çevre ve şehircilik ile arkeolog ve müze müdürlüğü görevlileri açığa alındı. Göle killi toprak döküleceği ardından suyla doldurulacağı açıklandı.
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