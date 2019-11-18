Pendik'te korkutan yangın!

Pendik'te bir binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Kavakpınar Mahallesi Darılmaz Sokak'taki 3 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında çatıda hasar oluştururken, dumandan etkilenen bir kişi sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi.
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