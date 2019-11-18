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  • 18.11.2019 17:43
  • Son Güncelleme: 18.11.2019 17:43

'te korkutan !

'te 3 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken çatıda hasar oluştu. Dumandan etkilenen bir kişi sağlık ekipleri tarafından tedavi edildi.

Pendik'te korkutan yangın!

'te bir binanın çatısında çıkan , itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Kavakpınar Mahallesi Darılmaz Sokak'taki 3 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında çatıda hasar oluştururken, dumandan etkilenen bir kişi sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi.

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