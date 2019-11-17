TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İstanbul Üniversitesi (İÜ) Hukuk Fakültesi Hukuk Atölyesi Kulübü'nün "Meclis Simülasyonu" etkinliği kapsamında düzenlenen Farazi Yasama Yılı Açılış Töreni'nde konuştu.

Eski dünyanın iki kutuplu olduğunu hatırlatan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, artık bu düzenin sona erdiğini söyledi.

"MÜDAHALELERLE HÜKÜMETLERİN DEĞİŞTİRİLMESİ MÜMKÜN OLMAKTAN ÇIKTI"

Türkiye'nin vesayetçi anlayışı tamamen tasfiye edecek bir güce gelerek anayasa değişikliğiyle parlamenter sistemi terk ettiğini ve 16 Nisan 2017'de yapılan bir referandumla hükümetin doğrudan halk tarafından seçildiği başkanlık sistemine geçtiğini anımsatan Şentop, "Türkiye'de halk tarafından doğrudan seçilen bir hükümet ve yürütme gücünü belirlemek hedefimizdi. Bu olduğu takdirde dışarıdan müdahalelerle hükümetlerin değiştirilmesi, düşürülmesi ve yönlendirilmesi mümkün olmaktan çıkacaktır. Anayasa değişikliğiyle bu sağlanmış oldu. Bundan sonra da bazı teamüller değiştirilerek önümüzdeki dönemde daha güçlü hükümetler ve meclislerle yoluna devam edeceğini düşünüyorum." değerlendirmesini yaptı.

Şentop, Meclis'in güçsüzleştiği yönündeki eleştirilere değinerek, "Bunu Meclisimize karşı bir haksızlık olarak görüyorum. Meclis'in itibarıyla ilgili hususlar konusunda konuşurken bilhassa bütün milletvekili arkadaşlarımız dikkat etmesi gerektiğini düşünüyorum. Meclisin itibarına, gücüne hepimizin büyük bir hassasiyet göstermesi lazım. Sistem ne olursa olsun Meclisimiz, nihayetinde milletimizin başvuracağı son merci. Siyasetin de devletin de en önemli merkezidir." dedi.

"YENİ DÜNYA DÜZENİNİN KURUCU AKTÖRLERİNDEN BİRİSİ OLACAĞIZ"

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, insanlık tarihinin akışının hızlandığı bir süreçten geçildiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Dünya uluslararası sistem anlamında bir arayış içerisinde. Birleşmiş Milletler de (BM) bir arayışta. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bir sloganla bunu kolaylaştırarak ifade ediyor, 'Dünya beşten büyüktür' diyor. Eskiden iki kutuplu bir dünya vardı, şimdi çok kutup ya da hiç kutuplu bir dünyaya doğru geldiğimizi düşünüyoruz. Daha adil bir dünya, barışı sağlamak bakımından daha etkili uluslararası kurumların ve ekonomik anlamda bütün insanların asgari bir refah seviyesinde yaşayacağı hayat standardının oluşması için büyük bir arayış var. Bu arayıştan görüyoruz ki, belki önümüzdeki çeyrek asır içerisinde dünyada yeni bir uluslararası düzen kurulacak. Türkiye, kurulacak olan bu yeni dünya düzeninin kurucu aktörlerinden birisi olacak. Bunu geçmişe bakıp geleceğe doğru projeksiyon yaparak söylüyoruz."