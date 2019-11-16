Rus askerleri ile Fırat'ın doğusunda icra edilen yedinci ortak kara devriyesi tamamlandı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Türk ve Rus askeri unsurlarının, İHA'ların da iştirakiyle Fırat'ın doğusundaki yedinci kara devriyesi planlandığı gibi tamamlandı. Kamışlı-Derik sektöründe icra edilen yedinci kara devriyesine her iki taraftan dörder araç olmak üzere toplam sekiz kara aracı ve İHA'lar iştirak etti. Havadan helikopterle de desteklenen devriye faaliyeti, 10 kilometre derinlikte ve 26 kilometre uzunluğundaki güzergâhta icra edildi." ifadeleri kullanıldı.

İşte ortak devriyeden kareler:







