Pendik'te bir markette silahlı saldırıya uğrayan 3 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Güllübağlar Mahallesi Tandoğan Caddesi'nde bulunan bir markete gelen silahlı saldırgan, ateş açtı.
Saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.
Olayın ardından saldırgan gözaltına alındı.
İşte olay yerinden kareler:
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