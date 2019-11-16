Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 16.11.2019 10:53
  • Son Güncelleme: 16.11.2019 11:10

Son dakika: 'te : 3 ölü, 1 yaralı

Son dakika haberine göre İstanbul 'te akrabalar arasında çıkan da ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve ambulans ekibi sevk edildi.

'te bir markette silahlı saldırıya uğrayan 3 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Güllübağlar Mahallesi Tandoğan Caddesi'nde bulunan bir markete gelen silahlı saldırgan, ateş açtı.

Saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Olayın ardından saldırgan gözaltına alındı.

İşte olay yerinden kareler:






kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriSon dakika: Pendik'te silahlı kavga: 3 ölü, 1 yaralı
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri