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  • Son Güncelleme: 16.11.2019 08:11

70 yıldır değişmeyen zihniyet! ’nin proje ve hizmete alerjisi ’nda nüksetti

Türkiye Cumhuriyeti kurulduğu günden beri vatandaşların hayatını doğrudan dokunacak projelere karşı çıkan zihniyeti 70 yıldır yerinde saymaya devam ediyor. CHP’li Başkanı İmamoğlu ise vizyonsuzluğu bir adım daha ileri götürüp geçtiğimiz hafta ‘temel atmama’ töreni yaparak tarihe geçti.

70 yıldır değişmeyen zihniyet!

'nin proje ve hizmete alerjisi 'un geleceği için kritik bir projeyi 'temel atmama töreni' ile iptal eden 'nda nüksetti. İmamoğlu iptal etse de Silahtarağa İleri Biyolojik Arıtma Tesisi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hayata geçirilecek. Yeni Şafak'ın haberine göre günümüzde İmamoğlu ile tekrarlanan CHP'nin tarihi projelere muhalefeti ve ülke-şehirlerin geleceğine ilişkin öngörüsüzlüğü geçmişte kara mizah örneklerle dolu. İşte örnekler:

UÇAK MI İNDİRECEKSİNİZ?
1957 seçimlerinden sonra İstanbul'da imar çalışmalarına ağırlık veren dönemin başbakanı , bugün İstanbul trafiğine nefes aldıran cadde ve bulvarlara yoğunlaştı. Barbaros Bulvarı, Büyükdere Caddesi, , Millet Caddesi ve Asfaltını açtı. CHP, Vatan Caddesi'nin genişliğine "Uçak mı indireceksiniz?" diye karşı çıktı. Menderes, söz konusu düzenlemeleri hayata geçirmemiş olsa bugün İstanbul trafiği daha da içinden çıkılmaz bir hal alacaktı.

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