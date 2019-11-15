İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, birkaç gündür Türkiye - Yunanistan sınırındaki DEAŞ'lı teröristin uçakla ABD'ye gönderildiğini açıkladı.

İşte Soylu'nun açıklamalarından satır başları:

(Yakalanan kritik isim) Avrupa'da da Türkiye'de de önemli bombalamaları gerçekleştiren bir isimden bahsedebilirim. Sorgulama sürüyor.

İADE EDİLEN DEAŞ'LI TERÖRİSTLER

Ara bölgede kalan bir ABD'li uçakla ABD'ye sınır dışı edildi. Bugün toplam 3 yabancı terörist savaşçı olarak teknik olarak adlandırdığımız kişi sınır dışı edildi.

ÖLÜ BULUNAN İNGİLİZ

Evin kapısını hem de evin içinde hem de bizim bildiğimiz usullerin dışında kilitli olduğunu biliyoruz. Yukarıdan aşağıda düşerken belli kısımlarda kırılma söz konusu. Tüm değerlendirmeler yapılmaktadır. İlk aşamada intihar gibi görünse de bizim sorumluluğumuz olayı tüm detayları ile ortaya çıkarmaktır.