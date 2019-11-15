Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 15.11.2019 16:16
  • Son Güncelleme: 15.11.2019 16:55

İçişleri Bakanı açıkladı: Sınırda kalan 'lı ABD'ye gönderildi

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı , birkaç gündür Türkiye - Yunanistan sınırındaki tampon bölgede kalan 'lı teröristin ABD'ye gönderilerek sınır dışı edildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanı , birkaç gündür Türkiye - Yunanistan sınırındaki 'lı teröristin uçakla ABD'ye gönderildiğini açıkladı.

İşte Soylu'nun açıklamalarından satır başları:
(Yakalanan kritik isim) Avrupa'da da Türkiye'de de önemli bombalamaları gerçekleştiren bir isimden bahsedebilirim. Sorgulama sürüyor.

İADE EDİLEN DEAŞ'LI TERÖRİSTLER
Ara bölgede kalan bir ABD'li uçakla ABD'ye sınır dışı edildi. Bugün toplam 3 yabancı terörist savaşçı olarak teknik olarak adlandırdığımız kişi sınır dışı edildi.

ÖLÜ BULUNAN İNGİLİZ
Evin kapısını hem de evin içinde hem de bizim bildiğimiz usullerin dışında kilitli olduğunu biliyoruz. Yukarıdan aşağıda düşerken belli kısımlarda kırılma söz konusu. Tüm değerlendirmeler yapılmaktadır. İlk aşamada intihar gibi görünse de bizim sorumluluğumuz olayı tüm detayları ile ortaya çıkarmaktır.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel Haberleriİçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı: Sınırda kalan DEAŞ'lı ABD'ye gönderildi
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri