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ile arasında kalan terörist 'ye gönderilecek

, ’lıları ülkelerine yollamaya başladı. ’ın kapıdan geri çevirdiği teröristin ise ’ye uçacağı açıklandı. ABD'li terörist bir süredir tampon bölgede kalıyordu.

DEAŞ’ik yolcu
Türkiye, geçtiğimiz hafta Barış Pınarı Harekatı'nda yakaladığı 278 DEAŞ'lı teröristi, ülkelerine iade etmeye başladı. Birçok terörist Avrupa'nın farklı noktalarına yollandı. vatandaşı bir 'lı ise üzerinden 'a bırakıldı. Ancak Yunan yetkililer teröristi içeri almadı.
Terörist tampon bölgede mahsur kaldı. İçişleri Bakanlığı ise dün DEAŞ'lının Amerika'ya yollanacağını açıkladı. Yazılı açıklamada, "ABD uyruklu yabancı terörist ile ilgili olarak; ABD tarafından ülkeye kabul edileceği ve seyahat belgesi düzenleneceğinin taahhüt edilmesi üzerine gerekli işlemler başlatılmıştır" denildi.



ABD'li terörist bir süredir tampon bölgede kalıyordu.

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