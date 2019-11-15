Türkiye, geçtiğimiz hafta Barış Pınarı Harekatı'nda yakaladığı 278 DEAŞ'lı teröristi, ülkelerine iade etmeye başladı. Birçok terörist Avrupa'nın farklı noktalarına yollandı. ABD vatandaşı bir DEAŞ'lı ise Pazarkule Sınır Kapısı üzerinden Yunanistan'a bırakıldı. Ancak Yunan yetkililer teröristi içeri almadı.
Terörist tampon bölgede mahsur kaldı. İçişleri Bakanlığı ise dün DEAŞ'lının Amerika'ya yollanacağını açıkladı. Yazılı açıklamada, "ABD uyruklu yabancı terörist ile ilgili olarak; ABD tarafından ülkeye kabul edileceği ve seyahat belgesi düzenleneceğinin taahhüt edilmesi üzerine gerekli işlemler başlatılmıştır" denildi.
ABD'li terörist bir süredir tampon bölgede kalıyordu.
Terörist tampon bölgede mahsur kaldı. İçişleri Bakanlığı ise dün DEAŞ'lının Amerika'ya yollanacağını açıkladı. Yazılı açıklamada, "ABD uyruklu yabancı terörist ile ilgili olarak; ABD tarafından ülkeye kabul edileceği ve seyahat belgesi düzenleneceğinin taahhüt edilmesi üzerine gerekli işlemler başlatılmıştır" denildi.
ABD'li terörist bir süredir tampon bölgede kalıyordu.
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