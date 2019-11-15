Resmen satışı başladı! 15 dakikalık temiz hava 24 lira!

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi, 5 Kasım'da hava kalitesi indeksinde 527 puanla, dünyada şimdiye dek ölçülmüş en kirli hava ile rekor kırdı.

Air Visual'a göre, şehrin hava kalitesi9 gün boyunca tehlikeli seviyeye yükseldi ve 5 Kasım'da hava kirliliğinde dünyada daha önce hiç ölçülmemiş seviyeye erişti.

Dünyada en kirli havaya sahip şehirler Güneydoğu Asya'da yer alıyor. İlk 10'da yer alan 6 şehir ise Hindistan bölgesindeki Delhi, Lahore, Karaçi, Kalküta, Bombay ve Katmandu.

24 LİRAYA 15 DAKİKALIK TEMİZ HAVA

Şehirdeki düşük hava kalitesinden dolayı, bir bar müşterilerine artık temiz hava satıyor. 15 dakikalık temiz havanın fiyatı 299 Rupi, yani yaklaşık 24 lira.

Kimyasal tüplerde üretilip muhafaza edilen temiz hava, isteğe göre çeşitli aramolarda da servis edilebiliyor. Satılan temiz havaların vücut ve zihin üzerinde olumlu etkilere sahip olduğu da belirtliyor.