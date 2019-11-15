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  • 15.11.2019 17:09
  • Son Güncelleme: 15.11.2019 17:09

Esad'dan skandal itiraf: "Türklere karşı savaşın dedik ama..."

Rus basınına konuşan Beşşar Esad, ile ilgili skandal ifadeler kullandı. , /’ye Türkiye’ye karşı birlikte savaşmayı teklif ettiğini söyledi. yönetiminin ’deki faaliyetlerini ‘siyasi haydutluk nitelendiren Esad, “ABD Başkanı devleti temsil etmiyor, o sadece bir şirket yöneticisi” dedi.

YPG'ye Türkiye karşısında birlikte savaşmayı teklif ettim

Rus haber ajansı RIA Novosti ile haber kanalı Rossiya 24'e konuşan , 'nın, 22 Ekim'de ile arasında varılan 'tampon bölge' anlaşmasının ardından, terör örgütü mensuplarını ya kabul etmeye hazır olduğu yönünde açıklama yaptığını vurguladı.

BBC İzleme Servisi'nin aktardığına göre, YPG'lilerin bu teklifi kabul etmediğini belirten Esad, "Kürtler, Suriye ordusuna katılmak istemiyorlar, silahlarını muhafaza etme niyetindeler" dedi.

Esad ayrıca ülkesinin, "Kürt askeri birliklerini, Türkiye'nin eylemleri sonucu Kuzey Suriye'de kaybedilen toprakların geri alınması için alınacak doğru tutumun, Suriye ordusuna katılmaları ve işgalcilere Türklere karşı savaşmaları olduğu konusunda ikna etmeye çalıştığını" ifade etti.

yönetiminin Suriye'deki faaliyetlerini 'siyasi haydutluk nitelendiren Esad, "ABD Başkanı devleti temsil etmiyor, o sadece bir şirket yöneticisi. Onun arkasında yönetim kurulu var. Bu kurul ise devletin asıl sahibi olan büyük Amerikan şirketlerini temsil ediyor. Bunlar petrol şirketleri, silah üreticileri, bankalar ve diğer lobiciler" diye konuştu.

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