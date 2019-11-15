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  • Son Güncelleme: 15.11.2019 17:08

Ara tatil trafiği başladı! İşte trafiğinde son durum

Bu sene ilk kez uygulanan ara tatil uygulaması bugün başladı. 'da 9 günlük tatili değerlendirmek isteyen vatandaşlar soluğu havalimanı ve otogarda alırken, akşam saatlerinde yoğunluğu arttı.

Ara tatil trafiği başladı! İşte İstanbul trafiğinde son durum

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu yıl ilk kez uygulamaya sokulan ve 18-22 Kasım tarihlerini kapsayan, 2019-2020 eğitim - öğretim yılı 'ilk ara tatili' bugün başladı.

Hafta sonuyla birlikte 9 güne çıkan ara tatili, çocuklarıyla birlikte dışında geçirmeyi planlayan aileler, yurt içi ve yurt dışı seyahatleri için İstanbul Havalimanı'na geldi.

UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU
Havalimanının günlük yoğunluğuna umreye gidenler ile ara tatile çıkanların da eklenmesiyle terminal giriş noktalarında ve pasaport noktalarında zaman zaman kuyruk oluştu. Havalimanı yetkilileri ise pasaport, güvenlik noktaları ile check-in kontuarlarında yoğunluk yaşanmaması için bütün bankoları açık tuttu.

İSTANBUL'DA TRAFİKTE SON DURUM
Ara tatili fırsat bilenler İstanbul'dan uzaklaşmak için şimdiden yola koyuldu. Kentte saat 16:25 itibariyle yoğunluğu yüzde 53'e ulaştı. Ana arterlerde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

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