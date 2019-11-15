Dikkatler VGM burs sonuçlarına çevrilmiş durumda. VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorusu fazlaca sorulmaya başlandı. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün eğitim dönemi boyunca vermiş olduğu burs imkanından faydalanmak isteyen ortaöğretim ve yükseköğrenim öğrecileri heyecanla sonuçları beklemeye başladı. Ortaöğrenim öğrencilerine aylık 60,00 TL, yükseköğrenim öğrencilerine aylık 250,00 TL, Türkiye'deki eğitim kurumlarında okuyan yabancı uyruklu yükseköğrenim öğrencilerine ise 500,00 TL burs verilmektedir.

VGM BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Binlerce öğrencinin merak ettiği Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burs sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçların değerlendirme aşamasında olduğu biliniyor ve yakın bir zamanda açıklanması tahmin ediliyor.

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